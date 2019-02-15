Трамп объявит режим ЧП на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит режим чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.
Об этом он сказал, выступая со специальным обращением в Белом доме.
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен получить $8 млрд на строительство стены на южной границе страны благодаря введению в стране режима ЧП.
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Трамп требовал от конгресса выделить на строительство стены $5,7 млрд, но получил отказ, из-за чего в стране произошел рекордный по продолжительности шатдаун.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Трампа.