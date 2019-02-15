Беглов: излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления Петербургом

Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления Северной столицей, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который в пятницу отправил в отставку главу администрации Василеостровского района Юлию Киселеву, главу Красносельского района Виталия Черкашина и главу Центрального района Андрея Хлуткова.

Причиной увольнения послужили жалобы петербуржцев на плохую уборку снега, передает телеканал «78».

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«Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник уверен, что дополнительные административные ресурсы и финансовые вливания позволят главам районов оперативно реагировать на запросы горожан. По мнению Беглова, основная проблема местных властей заключается в том, что они утратили обратную связь с жителями.

Глава Северной столицы также лишил премий руководителей районов, председателей профильных комитетов Смольного и членов правительства. По его словам, от петербуржцев поступает слишком много жалоб на их работу.