Washington Post: экс-глава ФБР обличил бывшего генпрокурора США в своих мемуарах

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Бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб написал книгу, в которой рассказал об опыте работы под руководством генерального прокурора США Джеффа Сешнса при президенте Дональде Трампе, пишет газета The Washington Post.

ФБР было куда лучше, когда «нанимали только ирландцев», сказал как-то будучи генпрокурором Сешнс в одной из обличительных речей о ведомстве, говорится в материале.

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«Они были пьяницами, но им можно было доверять. В отличие от всех этих новых людей с пирсингом в носу и татуировками — кто знает, что они делают?», — передает издание слова экс-генпрокурора, ссылаясь на книгу Маккейба.

Газета отмечает, что такой портрет бывшего главы минюста свидетельствует о том, что репутация администрации президента США Дональда Трампа в отношении была занижена и приписывалась исключительно лично американскому лидеру.

Мемуары Маккейба выйдут под названием «Угроза. Как ФБР защищает Америку в эпоху террора и Трампа».

Ранее Маккейб рассказал в интервью CBS, что министерство юстиции рассматривало вариант отстранения Трампа от должности.