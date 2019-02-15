На администрацию Трампа подали в суд

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Правозащитные группы в США подали иск против администрации американского лидера Дональда Трампа в связи с его политикой в отношении мигрантов, передает Reuters.

По данным агентства, правозащитники сочли нарушением тот факт, что мигрантов родом не из Мексики, которые прибывают в США через южную границу страны, отправляют обратно в Мексику на время рассмотрения их запроса на получение убежища в Соединенных Штатах.

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В поданном в Окружной суд США в Калифорнии иске говорится, что политика американской администрации подвергает опасности лиц, ищущих убежища, а также нарушает их право на защиту, на которую они имеют право в соответствии с американским и международным правом.

Иск был подан Американским союзом защиты гражданских свобод и другими правозащитными организациями, уточняет Reuters.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет и бюджет, и закон о введении режима ЧП для строительства стены на границе с Мексикой для защиты страны от мигрантов.