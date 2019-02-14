«Хрупкие существа»: CBS сравнил Трампа с бабочкой

Ведущий программы Late Show на CBS News Стивен Колберт сравнил президента США Дональда Трампа с бабочкой, объяснив это тем, что они оба «хрупкие существа с тонкой кожей». Об этом написало издание MediaIte.

При сравнении ведущий отметил лишь одно отличие: бабочки уже прошли личиночную стадию развития в отличие от президента США. Во время программы речь шла о том, что национальный заповедник бабочек пытается помешать планам американских чиновников построить пограничную стену на своей территории.

Реклама

«В конце концов, у него [Трампа] много общего с бабочками: они оба хрупкие существа с яркой переливчатой окраской и тонкой кожей. Просто Трамп так и не прошел стадию личинки», — сказал Колберт.

Отмечается, что строительство пограничной стены может сократить территорию заповедника.

Ранее NYT узнала секрет загара Трампа.