В МИД прокомментировали недопуск российских журналистов на встречу группы Лимы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминацией и грубым нарушением свободы СМИ отказ Канады в аккредитации российским журналистам агентств «РИА Новости» и Sputnik на встречу группы Лимы по Венесуэле, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, демократические ценности, которые активно декларирует официальная Оттава, «размениваются на конъюнктурные политические интересы».

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«Подобные действия канадской стороны в отношении российских журналистов являются актом прямой дискриминации и грубым нарушением общепринятых прав и свобод СМИ, принципа равного доступа к информации для всех», — отметила Захарова.

4 февраля МИД Канады отказал корреспондентам в аккредитации на внеплановое заседание Группы Лимы в Оттаве, где обсуждалась ситуация в Венесуэле.