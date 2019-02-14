WSJ: план свержения Мадуро за один день провалился

<img src="//img.gazeta.ru/files3/297/12082297/RIAN_2953939.HR-pic905-895x505-57952.jpg">

Многие сторонники венесуэльской оппозиции и их сторонники в Соединенных Штатах ожидали, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро быстро распадется после поддержки Вашингтоном плана по ослаблению его подспорья среди военных, однако такого не произошло, пишет газета The Wall Street Journal.

Спустя три недели после того, как лидер оппозиции и парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, Мадуро по-прежнему контролирует ситуацию в государстве, что побудило некоторых поставить этот план под сомнение, пишет издание.

Реклама

По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, в Вашингтоне ожидали, что уход Мадуро это «24-часовая операция». Он отметил, что лица, которые стояли за разработкой плана предполагали, что после того, как гуайдо поддержат южноамериканские страны и США, военные тоже перейдут на сторону оппозиционера, после чего Мадуро уйдет.

Как показывают опросы, Мадуро не пользуется поддержкой среди венесуэльцев, поэтому может столкнуться с протестами населения в любое время, пишет WSJ. Однако чем дольше он держится за власть, тем больше вероятность «длительного тупика», который увеличивает риск конфронтации и регионального кризиса.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержит Гуайдо во время выступления с речью 18 февраля в Майами, посвященной Венесуэле.