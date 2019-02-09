Антонов рассказал о дипломатических контактах с США

Российские дипломаты установили рабочие контакты с администрацией США, несмотря на кризис в отношениях с Вашингтоном, передает ТАСС.

Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы продолжаем кропотливую ежедневную работу со всеми официальными лицами, кто готов к разговору с нами. У нас установились хорошие контакты в Госдепартаменте, в Белом доме, в других американских ведомствах», — рассказал он.

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По его словам, работа нацелена на то, чтобы добиться бесперебойного функционирования российских загранучреждений в США.

Он добавил, что от этого «зависят судьбы мира», а не только России и США.