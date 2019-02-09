Болтон высмеял Мадуро за выключенный свет на выступлении

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет, передает РИА «Новости».

«Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период «тушите свет», — написал Болтон.

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Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского президента прервать речь.

Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.