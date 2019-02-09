Медведчук выступил за федеративное устройство Украины

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что он выступает за федеративное устройство Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Я лично – сторонник федеративного устройства, всегда был и им останусь, потому что я считаю, что федеративное устройство – это единственное лекарство от распада нашей страны», — сказал Медведчук.

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Он также подчеркнул, что конституция Украины предусматривает возможность автономии, и этот статус прописан в документе. Так что в данном случае ничего нового в его заявлении о необходимости автономии Донбасса нет.

При этом политик мог бы предложить и федеративное устройство, обеспечить которое можно только путем изменения конституции государства, что, по его мнению, не является сепаратизмом.

«Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране», — заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Медведчук ответил на обвинения в госизмене.