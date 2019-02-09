Сенатор от Массачусетса объявила об участии в выборах президента США

Сенатор от штата Массачусетс и представитель Демократической партии Элизабет Уоррен заявила о том, что она намерена участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает The Washington Post.

В своем выступлении она призвала бороться с экономическим неравенством, отметив разницу между положением простых американцев и богатых людей. При этом она подчеркнула, что нынешний президент США Дональд Трамп не является первопричиной такого положения.

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«Человек в Белом доме — не причина того, что пошло не так. Он лишь последний и самый серьезный признак того, что пошло не так в Америке», — заявила Уоррен.

Она подчеркнула, что намерена бороться за серьезные структурные изменения в стране.

Ранее сообщалось, что сенатор от Нью-Йорка решила баллотироваться в президенты США.