Совфед: призывы США перейти в наступление против России чреваты ядерной войной

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Член международного комитета Совфеда Олег Морозов ответил руководителю военно-морскими операциями ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, который до этого призывал Вашингтон перейти к «наступлению» на Россию и Китай, сообщает РИА «Новости».

По словам Морозова, такие призывы могут привести к применению оружия и даже к ядерной войне.

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«Надавить», «ударить первыми» — это по сути война… без видимых причин», — добавил Морозов.

Он отметил, что на фоне американской активности действия России выглядят как «минимальная самооборона»

«Любой локальный конфликт между США и Россией чреват применением ядерного оружия и большой войной», — заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео высказался о возможной «холодной войне» между Россией и США.