Небензя рассказал о кулуарной работе в ООН

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/11716351/AP_18103513032161-pic905-895x505-36459.jpg">

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что кулуарная работа по-прежнему составляет основу дипломатии ООН, несмотря на возрастающую публичность, передает ТАСС.

По его словам, в СМИ попадает лишь «вершина айсберга», и на самом деле все решения принимаются за закрытыми дверями. Публика может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.

Реклама

«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — сказал Небензя.

Кулуарная работа «как была, так и продолжается», добавил российский постпред при ООН.

Ранее Небензя поблагодарил США за слежку за собой.