Небензя рассказал о кулуарной работе в ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что кулуарная работа по-прежнему составляет основу дипломатии ООН, несмотря на возрастающую публичность, передает ТАСС.
По его словам, в СМИ попадает лишь «вершина айсберга», и на самом деле все решения принимаются за закрытыми дверями. Публика может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.
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«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — сказал Небензя.
Кулуарная работа «как была, так и продолжается», добавил российский постпред при ООН.