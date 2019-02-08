Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/127/12036127/RTX6G74E-pic905-895x505-62563.jpg">

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуйадо. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что удвоение «плохой ставки» еще не делает ее хорошей.

«Еще есть время для России и других (стран. — «Газета.Ru») присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и в пути к свободе и процветанию Венесуэлы», — написал Болтон.

Реклама

Ранее сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объяснил свое решение не проводить выборы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.