Критики Шевченко припомнили ему резкое высказывание о петербуржцах

Критики Максима Шевченко, который заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга, припомнили ему нелестное высказывание о жителях города.

Три года назад власти решили назвать петербургский мост в честь Кадырова, что вызвало полемику в обществе.

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Обсуждая эту тему, Шевченко назвал Петербург городом с низкой социальной ответственностью.

«Эти петербуржцы это что-то, конечно! Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда, понимаете, в гибели двух миллионов человек был повинен, ему – мемориальную доску. А Ахмад Кадыров не заслуживает его моста, чтобы назвали. Вот в этом вся сущность этого ... города», – сказал журналист.

Однако, заявляя о своих намерениях баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга, Шевченко высказал абсолютно противоположное мнение.

«Петербург – город, где люди обладают человеческим достоинством. Они заинтересованы в том, чтобы Петербург был европейским, открытым, публичным в смысле дискуссий», – сказал журналист.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают переменчивое отношение Шевченко к Петербургу. Некоторые жители Северной столицы считают, что комплименты Шевченко не вполне искренние, так как он пытается расположить к себе горожан.