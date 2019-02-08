Песков отреагировал на сравнение дела Скрипалей с событиями в Болгарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на чем основаны утверждения о связи «дела Скрипалей» с событиями 2015 года в Болгарии, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в ответ на вопрос о третьем участнике покушения на Скрипалей, который якобы связан с отравлением ядом «Новичок» в Болгарии весной 2015 года.

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«Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества в Европе? Почему об этом узнали только сейчас? Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли это действительности вообще. Мы не знаем, на чем основывались составители вот этого доклада, этой информации», — сказал Песков.

Ранее Мария Захарова назвала вбросом информацию о третьем подозреваемом в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.