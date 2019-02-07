Гуайдо обратился за помощью к папе Римскому
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился за посредничеством в урегулировании конфликта в стране к папе Римскому Франциску. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Гуайдо попросил папу Римского внести вклад в прекращение «узурпации» Венесуэлы.
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Как отмечается, Гуайдо также пригласил папу Римского посетить Венесуэлу.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил папу Римского помочь в «облегчении диалога» с оппозицией.