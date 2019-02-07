Представитель Порошенко выругалась матом с трибуны Рады

Представитель президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной рады после того, как перепутала материалы докладов, передает «Украинская правда».

Луценко должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, но, выйдя на трибуну, начала говорить о наблюдателях от России.

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Спикер Рады Андрей Парубий остановил ее и отметил, что она докладывает не то. После чего Луценко повернулась к микрофону и выругалась.

«Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста», — извинилась Луценко.

Парубий призвал коллег понять Луценко, поскольку «все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов».