AP: Нетаньяху использовал Трампа ради переизбрания своей партии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в стремлении к переизбранию на фоне уголовных преследований использует в предвыборной кампании альянс с президентом США Дональдом Трампом, пишет агентство Associated Press.

Партия Нетаньяху «Ликуд» выпустила большой рекламный щит, на котором изображено рукопожатие президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля. Кроме того, команда премьер-министра запустила еженедельную трансляцию в стиле Трампа, чтобы противостоять «фейк ньюс», поясняет агентство.

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Использование Трампа в предвыборной кампании имеет под собой основание, поскольку американский президент популярен в Израиле. Как отмечает AP, это одна из немногих стран, в которой сотрудничество с президентом США приносит политические очки. Трамп заслужил признание большинства граждан Израиля, признав Иерусалим столицей и перенеся туда посольство США. Кроме того, Трамп впечатлил Израиль выходом из иранской ядерной сделки и возобновлением санкций против Тегерана, отмечает агентство.

«Не только Трамп, но и вся администрация [США] была самой дружелюбной Израилю администрацией с 1948 года. Нетаньяху опирается на глобальные тенденции, где люди живут в мире неопределенности и хотят сильных, иногда брутально сильных лидеров», — сказал бывший посол Израиля в США Майкл Орен.

Вместе с тем, теперь двухпартийная поддержка Израиля в США подверглась риску, говорится в материале.

Парламентские выборы в Израиле пройдут 9 апреля.