В Японии решили не использовать термин «незаконная оккупация» Курил

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В Японии на съезде, посвященном четырем «спорным» островам Южных Курил, решили отказаться от использования словосочетания «незаконная оккупация», передает Kyodo.

Отмечается, что, несмотря на это, японская сторона считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими. Однако премьер страны Синдзо Абэ подчеркнул, что Токио будет продолжать переговоры с Москвой о заключении мирного договора, в котором речь пойдет и о «спорных» территориях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что советские власти разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи.