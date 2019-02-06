Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро

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Власти России начали сомневаться в способности нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что «бедственное положение экономики Венесуэлы» лишает венесуэльского лидера последних сторонников.

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Также агентство полагает, что Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам.

Авторы также отмечают, что у Москвы нет вариантов с оказанием помощи союзнику: спасти кризисную венесуэльскую экономику уже не получится, а военная помощь невозможна из-за географической удаленности.

Ранее сообщалось,что посол Венесуэлы в России заявил, что США пытаются подбить военных Венесуэлы на предательство.