Украина потребовала от AFP исправить карту с российским Крымом

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Посольство Украины во Франции обратилось к руководству французского информационного агентства Agence France-Presse (AFP) с требованием исправить ситуацию с «некорректным изображением Крыма» на опубликованной AFP карте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее AFP в своем твиттере опубликовал карту, на которой Крымский полуостров обозначен как часть России. Публикация была посвящена Венесуэле.

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В украинском посольстве призвали агентство «принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем».

Ранее Google признала неправильное отображение Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.