Медведчук ответил на обвинения в госизмене

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что не намерен менять точку зрения относительно автономии Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это «реально мирный план» урегулирования ситуации в Донбассе.

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Он также добавил, что намерен отстаивать свою точку зрения, несмотря на обвинения Киева в госизмене.

Медведчук подчеркнул, что украинские власти боятся этого плана.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал об угрозах Медведчуку.