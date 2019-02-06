Медведчук ответил на обвинения в госизмене
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что не намерен менять точку зрения относительно автономии Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это «реально мирный план» урегулирования ситуации в Донбассе.
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Он также добавил, что намерен отстаивать свою точку зрения, несмотря на обвинения Киева в госизмене.
Медведчук подчеркнул, что украинские власти боятся этого плана.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал об угрозах Медведчуку.