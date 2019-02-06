Президент Мексики отреагировал на послание Трампа

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Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил президента США Дональда Трампа за проявленное им уважение в вопросе защиты южных границ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, послание Трампа к конгрессу США было уважительным.

Он также добавил, что Трамп вел себя достаточно уважительно с правительством Мексики.

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Обрадор подчеркнул, что власти Мексики работают над миграционной политикой страны.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой.