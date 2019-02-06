Янукович прокомментировал приговор по делу о госизмене
Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции прокомментировал вынесенный ему приговор по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что это «политический заказ», и 90% населения страны не верит в его виновность.
«Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которые было на суд, оно было беспрецедентное», — сказал Янукович.
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Политик добавил, что вынесенное решение не имеет ничего общего с законом.
«Все построено на лжи и на ненависти. Правда состоит в том, что расстрелы на Майдане сделали организаторы Майдана», — заключил Янукович.
Ранее сообщалось, что Янукович высказался о предстоящих выборах на Украине.
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