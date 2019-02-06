Песков высказался о деле Медведчука

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал дело в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщает передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что по этой ситуации поступает противоречивая информация. Неясно, возбуждено ли уже уголовное дело, какие предварительные действия осуществляются.

Реклама

«Если это произойдет (возбуждение уголовного дела. — «Газета.Ru»), то это будет просто очередная политическая репрессия», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что информация о возбуждении такого дела или о его возможности является «весьма тревожной».

Ранее сообщалось, что Медведчук назвал обвинения «политическими репрессиями».