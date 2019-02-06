Washington Post нашла около 30 ложных утверждений из послания Трампа

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В речи президента США Дональда Трампа во втором ежегодном послании к конгрессу США «О положении в стране» газета The Washington Post нашла 26 ложных утверждений.

Как поясняет издание, Трамп уже не раз повторяет ложные утверждения. WP отмечает, что в речи американского лидера встречаются «приукрашенные факты» и некорректные цифры.

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Например, Трамп часто раздувает количество созданных за время его президентского срока рабочих мест в стране, считая от дня голосования, а не с момента присяги и вступления в должность, пишет газета.

Так, президент США заявил о создании 5,3 млн новых рабочих мест, однако по данным бюро трудовой статистики, с января 2017 года было создано почти 4,9 млн рабочих мест.

Кроме того, WP нашла неточности в заявлении о быстрых темпах роста заработной платы, росте ВВП, безработице, «революции» в энергетике и других вопросах.

Во время обращения Трамп также сказал, что в настоящее время в США работает больше людей, чем когда-либо за всю американскую историю — 157 миллионов.

Это абсолютно бессмысленная статистика: население США растет, поэтому логично, что будет увеличиваться количество занятых людей, объясняет издание.