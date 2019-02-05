Додон рассказал об отношении Путина к жителям Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что президент России Владимир Путин хорошо относятся к жителям республики, передает РИА «Новости».

По его словам, у российской стороны есть очень четкая информация о том, что происходит в Молдавии.

«Отношение России и лично Владимира Владимировича к жителям Республики Молдова очень хорошее — он видит в нас друзей, он хочет, чтобы у нас были хорошие отношения, и не случайно принимал в течение этих двух лет решения в пользу молдавских граждан, несмотря на все антироссийские действия молдавского правительства», — заявил Додон.

Додон выразил надежду, что отношение России к молдавскому народу и в дальнейшем будет оставаться хорошим.