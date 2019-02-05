Постпред Венесуэлы при ООН: США используют гумпомощь как повод для начала войны
Постпред Венесуэлы при ООН Хорхе Валеро заявил, что американская сторона использует доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу как предлог, чтобы начать войну, передает РИА «Новости».
По мнению Валеро, правительство США планирует развязать в Венесуэеле войну, которая может повлечь за собой катастрофические гуманитарные последствия.
«Венесуэла — суверенная страна, которая способна восстановить свою экономику, реализуя собственные проекты, которые развивал президент Мадуро. Нельзя прикрываться столь благородной целью для оправдания войны против Венесуэлы», — добавил Валеро.
Также он отметил, что в соответствии с уставом Всемирной организации, создание новых гуманитарных структур обязательно должно быть согласовано с Советом Безопасности ООН. Но в случае с Венесуэлой этого не сделали, что является «вопиющим нарушением международного права».
Ранее сообщалось, что Мадуро ответил на слова президента США Дональда Трампа о военном вторжении в Венесуэлу.