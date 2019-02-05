Ватикан может стать посредником в Венесуэле
Папа римский Франциск заявил, что Ватикан может стать посредником в Венесуэле, если обе стороны попросят об этом, передает Reuters.
Папы Франциск рассказал, что ему пришло письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но он его еще не прочитал.
«Я прочитаю письмо и посмотрю, что можно сделать, но исходное условие, чтобы обе стороны попросили об этом», — добавил Франциск.
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Он отметил, что посредничество поможет «приблизить одну сторону к другой» и начать процесс диалога.
Ранее сообщалось, что Мадуро попросил папу Римского помочь в «облегчении диалога» с оппозицией.