<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/10681313/RTX35LKA-pic905-895x505-20023.jpg">

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан может стать посредником в Венесуэле, если обе стороны попросят об этом, передает Reuters.

Папы Франциск рассказал, что ему пришло письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но он его еще не прочитал.

«Я прочитаю письмо и посмотрю, что можно сделать, но исходное условие, чтобы обе стороны попросили об этом», — добавил Франциск.

Реклама

Он отметил, что посредничество поможет «приблизить одну сторону к другой» и начать процесс диалога.

Ранее сообщалось, что Мадуро попросил папу Римского помочь в «облегчении диалога» с оппозицией.