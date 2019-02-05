Шестуну предъявили новое обвинение

СК России предъявил новое обвинение экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Шастуна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«4 февраля в отношении Шестуна было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Сегодня ему было предъявлено обвинение», — уточнил источник.

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Также он добавил, что Шестун не признает свою вину.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив ущерб бюджету в 62,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Мособлсуд поступил иск об изъятии в госбюджет имущества Шестуна.