В СК открестились от знакомства Бастрыкина с семьей Арашуковых

Следственный комитет опроверг информацию о знакомстве председателя ведомства Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых. Об этом говорится на сайте ведомства.

В СК уточнили, что единственная встреча Бастрыкина с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании.

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.