FT: эпоха Трампа может продлиться 30 лет

Историки в будущем, скорее всего, будут рассматривать события 2016 года как начало нового цикла в международной истории, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Если эра популистов возобладает, то она может продлиться 30 лет, пишет автор.

После Brexit и начала президентства Трампа глобальное популистское движение набрало обороты, поясняет Рахман. Тот факт, что американского лидера презирает большая часть западного истеблишмента и СМИ, может это затмить. Однако у президента США в настоящее время много поклонников, некоторые из них властвуют в различных государствах по всему миру.

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«Фан-клуб» Трампа распространяется и на Европу, например, Польшу и Венгрию, и на Ближний Восток, где власти Саудовской Аравии и Израиля предпочитают Дональда Трампа экс-лидеру Бараку Обаме. Очевидным поклонником Трампа является и новый президент Бразилии Жаир Болсонару.

Кроме того, обозреватель обращает внимание и на тот факт, что популистские и националистические партии по всему миру берут пример с Трампа, а это говорит о том, что волна подражания идет полным ходом. Скорейшее распространение нового политического стиля может стать началом новой эры длиной в десятилетия, говорится в материале.