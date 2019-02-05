В генпрокуратуре Украины пояснили дело в отношении Медведчука
Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко прокомментировал дело в отношении председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, политику официально пока не предъявлены обвинения.
Реклама
«Пока говорить о доказанности (вины. — «Газета.Ru») еще рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и по необходимости следователь вручит подозрение», — отметил Лысенко.
Ранее сообщалось, что Медведчука заподозрили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.