В генпрокуратуре Украины пояснили дело в отношении Медведчука

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Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко прокомментировал дело в отношении председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, политику официально пока не предъявлены обвинения.

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«Пока говорить о доказанности (вины. — «Газета.Ru») еще рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и по необходимости следователь вручит подозрение», — отметил Лысенко.

Ранее сообщалось, что Медведчука заподозрили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.