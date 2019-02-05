Володин прокомментировал слова Порошенко о запрете российских наблюдателей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о том, в страну не пустят российских наблюдателей на выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, политик таким образом пытается уйти от объективной оценки.
«В конкурентной, открытой и легитимной избирательной кампании у него (Порошенко. — «Газета.Ru») нет шансов быть вновь избранным. Боясь проигрыша, он пытается сделать все, чтобы сохранить личную власть», — сказал Володин.
Он добавил, что таки решения создают прецедент и ставят под угрозу существование института международных наблюдателей.
«Мы должны сделать все, чтобы этого не допустить», — заключил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ обязана вмешаться в эту ситуацию и защитить права граждан Украины.
Ранее сообщалось, что Порошенко решил запретить пускать наблюдателей из России на выборы.