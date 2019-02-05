Володин прокомментировал слова Порошенко о запрете российских наблюдателей

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о том, в страну не пустят российских наблюдателей на выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, политик таким образом пытается уйти от объективной оценки.

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«В конкурентной, открытой и легитимной избирательной кампании у него (Порошенко. — «Газета.Ru») нет шансов быть вновь избранным. Боясь проигрыша, он пытается сделать все, чтобы сохранить личную власть», — сказал Володин.

Он добавил, что таки решения создают прецедент и ставят под угрозу существование института международных наблюдателей.

«Мы должны сделать все, чтобы этого не допустить», — заключил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ обязана вмешаться в эту ситуацию и защитить права граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко решил запретить пускать наблюдателей из России на выборы.