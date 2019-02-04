СМИ высмеяли единственный ланч, запланированный в расписании Трампа

Американские журналисты в эфире MSNBC высмеяли запланированный в графике президента США Дональда Трампа ланч.

Согласно просочившемуся в СМИ графику Дональда Трампа, в один из дней на 12.45 у Трампа был запланирован ланч. Ведущий обратил внимание, что это было единственное из запланированных дел в графике Трампа.

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«Ребята, вы начинаете свой день раньше 12.45? Вы живете не самой лучшей жизнью», — иронизировал Роберт Джордж из New York Daily News.

Ведущий MSNBC с недоумением обратился к участникам программы и отметил, что расписание президента выглядит слишком легким.

Присутствующих также удивило само планирование ланча в рабочем графике президента, поскольку зачастую в расписании был не совместный ланч с его подчиненными, например, с вице-президентом. Однако и совместные обеды также встречались в расписании президента США.

Как подсчитал Axios, всего за три месяца Трамп потратил на ланч 39 часов своего времени.

Ранее сообщалось, что за три месяца Трамп потратил 60% времени на чтение газет, просмотр телевизора и звонки.