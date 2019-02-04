Почти 90 человек захотели стать президентами Украины
На Украине ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты страны, пишут «Украинские новости».
Согласно данным комиссии, поступили документы от 89 украинцев, которые хотят стать кандидатами в президенты страны.
Уточняется, что 39 заявок еще находятся на рассмотрении, 28 кандидатов уже зарегистрированы, а 22 было отказано из-за неправильно оформленных документов или невнесения залога в 2,5 млн гривен (более 5,5 млн руб.).
Ранее ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президентыhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/04/n_12597013.shtml.