Почти 90 человек захотели стать президентами Украины

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На Украине ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты страны, пишут «Украинские новости».

Согласно данным комиссии, поступили документы от 89 украинцев, которые хотят стать кандидатами в президенты страны.

Уточняется, что 39 заявок еще находятся на рассмотрении, 28 кандидатов уже зарегистрированы, а 22 было отказано из-за неправильно оформленных документов или невнесения залога в 2,5 млн гривен (более 5,5 млн руб.).

Ранее ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президентыhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/04/n_12597013.shtml.