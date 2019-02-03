Папа Римский прибыл в ОАЭ с историческим визитом

Папа Римский Франциск прибыл в ОАЭ с трехдневным визитом, который является первым для главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров, передает РИА «Новости».

У Франциска запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Также глава римско-католической церкви встретится с главой авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тейибом и другими мусульманскими религиозными деятелями.

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В честь визита папы Франциска в Абу-Даби была организована Глобальная конференция по человеческому братству, на которую приглашены религиозные лидеры со всего мира.

Пребывание папы Франциска в ОАЭ завершится в среду 5 февраля публичной мессой на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на которой, как ожидается, будет присутствовать около 135 тысяч человек.