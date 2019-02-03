Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом, передает РИА «Новости».

«Я - рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу», — заявил Мадуро.

Он также обратился к военнослужащим с просьбой усилить свою готовность перед лицом угрозы для страны, и добавил, что Венесуэла готова идти на все шаги для защиты своего суверенитета.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов».