Мадуро сравнил себя с Иисусом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом, передает РИА «Новости».
«Я - рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу», — заявил Мадуро.
Он также обратился к военнослужащим с просьбой усилить свою готовность перед лицом угрозы для страны, и добавил, что Венесуэла готова идти на все шаги для защиты своего суверенитета.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов».