Порошенко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
Украинский президент Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост главы государства, сообщает РИА «Новости».
«В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», — подтвердил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
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Ранее глава американской Нацразведки Дэниел Коутс заявил, что в США не уверены в победе президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах.
Коутс объяснил это высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием явного лидера на предстоящих выборах.