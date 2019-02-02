«Красивый жест»: Додону предоставили российский самолет для возвращения в Кишинев
Молдавский президент Игорь Додон вернулся в Кишинев на самолете, предоставленном Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, он пользуется рейсовыми самолетами, но из-за плохой погоды аэропорт в Кишиневе не принимал многие из них.
«Руководство Российской Федерации, которое узнало о такой проблеме, предоставило молдавской делегации самолет», — сказал Додон.
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Он добавил, что это «очень красивый жест».