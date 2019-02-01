Axios: друзья Трампа назвали его главного соперника на следующих выборах

Президент США Дональд Трамп поинтересовался у своих друзей и советников на прошлой неделе о том, кто станет его самым серьезным соперником на следующих президентских выборах в 2020 году и как на него повлиял шатдаун (частичная приостановка работы федерального правительства), сообщает корреспондент Axios Джонатан Свон.

Отмечается, что некоторые из них назвали Джо Байдена в качестве самой серьезной угрозы для переизбрания Трампа в 2020 году, пояснив, что именно он, по их мнению, может вытеснить позиции Трампа из «Ржавого пояса» (также известен как индустриальный пояс) — центра американской тяжелой промышленности.

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Трамп спросил друзей и советников, как, по их мнению, на него повлиял шатдаун с политической точки зрения. Кроме того, американский лидер спросил, какие действия необходимо предпринять, чтобы восстановить свои позиции в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Именно это штаты принесли ему победу на президентских выборах в 2016 году, однако во время промежуточных выборах в конгресс в 2018 году он потерял их поддержку, говорится в материале.

Бывший вице-президент США Джо Байден — член демократической партии США. На этой неделе CNN сообщал, что Байден не видит необходимости торопить события и объявлять свое вступление в президентскую гонку. Однако политик подчеркнул, что в скором времени примет решение.