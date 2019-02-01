Делегации Госдумы и Совфеда отправятся в КНДР

Делегация Государственной думы из представителей всех фракций, а также делегация Совета Федерации планируют посетить КНДР в марте-апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Госдумы и Совфеда.

Координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев уточнил, что делегация Госдумы с представителями всех партий в составе совершит визит в Северную Корею с 13 по 18 апреля. По его словам, депутаты хотят создать площадку для дискуссии парламентариев из Северной и Южной Корей, Китая и России.

Реклама

В свою очередь председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко заявил, что делегация Совефда посетит КНДР17-18 марта по случаю 70-летия экономического и культурного сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что в Приморье обозначили сроки решения по мосту между Россией и КНДР.