В Белоруссии захотели смягчения санкций США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/12009847/Depositphotos_5204161_l-2015-pic905-895x505-62014.jpg">

Заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусские власти хотели бы добиться смягчения санкций, введенных против страны Соединенными Штатами. Слова Кравченко передает РИА «Новости».

Кравченко подчеркнул, что санкции являются «негативным элементом» в отношениях Белоруссии и США. Он напомнил, что они были введены в 2007 году, а в 2008-м усилены.

Реклама

«Конечно, это что-то, что, на наш взгляд, не соответствует нынешнему, более высокому уровню отношений», — заметил Кравченко.

Замглавы МИДа отметил, что недавно было принято решение о продлении срока приостановления санкций с шести до 12 месяцев.

«Это положительное решение, шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что процесс смягчения санкций продлится», — заключил Кравченко.

Ранее стало известно, что Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США.