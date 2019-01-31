Daily Caller: Трамп назвал бюджет «российского дела» Мюллера

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «было бы интересно» сравнить бюджет расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и ресурсы, затраченные на дело ФБР о массовой стрельбе в Лас-Вегасе в 2017 году. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью изданию The Daily Caller.

Трампа спросили о том, сколько ресурсов в ФБР было выделено на расследование дела стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока

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и на расследование спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

По оценкам Трампа, на дело Мюллера было потрачено около $30 млн.

«Я полагаю, что они уже потратили более 30 миллионов долларов на эту российскую мистификацию сговора, и все знают, что это неправда», — ответил Трамп.

Расследование ФБР по делу о массовой стрельбе в Лас-Вегасе было закрыто на этой неделе. Трамп отметил, что ведомство работало очень много над этим делом, усердно и тщательно. Трамп добавил, что и расследование Мюллера, и дело о стрельбе в Лас-Вегасе — для него «печальные события».

«Было так много погибших и тяжело раненых [после стрельбы в Лас-Вегасе], я был в больнице. Вы знаете, многие люди просто опустошены на всю жизнь. Они никогда не будут прежними. И вы посмотрите на это по сравнению с российским сговором, это позор. Российская охота на ведьм, это позор», — cказал Трамп.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс 2016 года.