Стала известна причина обысков у мэра Риги Ушакова

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В латвийском Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) проинформировали, что обыски в рижской думе в кабинете мэра Нила Ушакова и по месту его жительства прошли в рамках ранее возбужденных уголовных дел, передает РИА «Новости».

По данным агентства, KNAB провело 30 января криминально-процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски по нескольким адресам.

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«На данный момент ни к одному лицу не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы», — говорится сообщении KNAB.

При этом ранее экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов заявлял о задержании Ушакова.

Позднее сам мэр Риги прокомментировал прошедшие у него обыски.