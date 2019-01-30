В СК рассказали, как Арашуков похищал газ

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Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков вместе с подельниками поставлял газ несуществующим потребителям. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, хищения происходили в тот период, когда Арашуков занимал пост директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

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В СК пояснили, что подозреваемые закупали газа больше, чем было нужно потребителям, а излишки продавали за наличный расчет.

Ранее сообщалось, что Арашуков-старший был задержан по подозрению в причастности к хищениям газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд руб.