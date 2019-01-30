Создателю ДНР отказали в гражданстве ДНР

В МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались дать гражданство бывшему председателю Народного совета и одному из основателей ДНР Андрею Пургину. Об этом он рассказал на своей странице в «Вконтакте».

По словам Пургина, ему не одобрили получение гражданства ДНР. Также он отметил, что гражданство не смогла получить и его жена, которая платит налоги.

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«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека», — написал Пургин.

Ранее сообщалось, что Пургина с женой выпустили из МГБ.