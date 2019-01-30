Трамп призвал американцев не ездить в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп призвал американцев не посещать Венесуэлу на фоне обострившегося политического кризиса в стране. Об этом он написал в своем твиттере.

«Сегодня ожидаются массовые протесты. Американцы не должны ездить в Венесуэлу до дальнейшего уведомления», — написал Трамп.

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При этом он напомнил, что президент страны Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппозицией «после санкций США».

Ранее сообщалось, что эффект от санкций США в отношении нефтяной компании Венесуэлы PDVSA будут не такими жесткими, как ожидают в администрации президента США Дональда Трампа.