«Это клоунада»: Мадуро обвинил Болтона в инфантилизме

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в инфантилизме из-за истории с блокнотом, передает РИА «Новости».

«То, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада», — заявил Мадуро.

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Он назвал историю провокацией, а поведение Болтона детским и глупым.

28 января журналисты во время брифинга по ситуации в Венсуэле заметили в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.

В министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что властям страны неизвестны причины, по которым советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сделал запись в блокноте об отправке в латиноамериканскую страну американских войск.