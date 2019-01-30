«Это клоунада»: Мадуро обвинил Болтона в инфантилизме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в инфантилизме из-за истории с блокнотом, передает РИА «Новости».
«То, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада», — заявил Мадуро.
Он назвал историю провокацией, а поведение Болтона детским и глупым.
28 января журналисты во время брифинга по ситуации в Венсуэле заметили в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.
В министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что властям страны неизвестны причины, по которым советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сделал запись в блокноте об отправке в латиноамериканскую страну американских войск.